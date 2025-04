A digiuno da quasi 500 minuti, ma sempre titolare sotto la gestione Tudor, Vlahovic è uscito nell’intervallo della partita contro il Parmaper un problema muscolare alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato un sovraccarico al retto femorale, con probabile stop di 7-10 giorni che mette a rischio anche la trasferta del 4 maggio, a Bologna, in quello che presumibilmente sarà una sorta di scontro diretto per l’accesso alla Champions (al momento il Bologna è quarto e ha un punto in più della Juve in classifica. E ricordiamo che nella prossima stagione l’Italia non avrà più 5 squadre in Champions, superata nel ranking per nazioni dalla Spagna).