Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 18^ giornata

guida tv

Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOW la 18^ giornata di Serie A, con 3 gare in co-esclusiva: Cagliari-Milan, Atalanta-Roma e Verona-Torino. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio appuntamento con la diciottesima giornata della stagione, la prima del nuovo anno. Venerdì alle 20.45 si gioca Cagliari-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 big match tra Atalanta e Roma, con il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18.00, sarà il momento di Verona-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. 

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella, Alessandro Costacurta e Luca Marchegiani in collegamento da Cagliari. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 12 con Mario Giunta insieme a Dario Massara, Angelo Carotenuto e, dalle 18, Giancarlo Marocchi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Marco Bucciantini ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Luca Marchetti. Lunedì sera, riparte un classico dell’inverno, Calciomercato-L’Originale dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Aldo Serena e Gianfranco Teotino.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione della 18^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 2 gennaio

  • alle 20.45: CAGLIARI-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani; nviati Valentina Caruso e Peppe Di Stefano
  • dalle 23.00: Sky Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta e Luca Marchegiani in collegamento da Cagliari

Sabato 3 gennaio

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Dario Massara, Angelo Carotenuto e Giancarlo Marocchi
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Walter Zenga e Stefano Borghi
  • alle 20.45: ATALANTA-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena; inviati Massimiliano Nebuloni e Angelo Mangiante

Domenica 4 gennaio

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Marco Bucciantini
  • alle 15.00: VERONA-TORINO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Aghemo
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile
  • dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis e Luca Marchetti
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara

Lunedì 5 gennaio

  • dalle 22.45: Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Aldo Serena e Gianfranco Teotino

