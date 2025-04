La vittoria di San Siro, figlia dell'intuizione tattica di Claudio Ranieri, conferma che per il futuro la Roma dovrà seguire la guida tecnica dell'attuale allenatore. Anche se non più seduto in panchina, Ranieri - nelle nuove vesti di dirigente - sembra essere l'unica guida possibile per iniziare a costruire una squadra che possa ambire a tornare a competere ad alti livelli