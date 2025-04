Dove vedere Hellas Verona-Cagliari

I numeri di Hellas Verona e Cagliari

Il Cagliari ha vinto la gara di andata contro l’Hellas Verona (1-0, il 29 novembre 2024) e solo una volta ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro gli scaligeri in Serie A, nel 1971/72 – a quella stagione risale anche l’ultima occasione in cui i sardi hanno battuto i gialloblù in due match di fila nel torneo (una serie di tre, iniziata nel campionato precedente). L’Hellas Verona non ha segnato nell’ultima sfida contro il Cagliari e nella sua storia in Serie A solo una volta è rimasto per due match di fila senza trovare la rete contro i sardi, nei primi due incroci in assoluto nella competizione, nella stagione 1968/69. L’Hellas Verona è imbattuto da 14 gare casalinghe di fila contro il Cagliari in Serie A (9V, 5N) e nella competizione solo contro una squadra è arrivato ad almeno 15 sfide interne di fila senza sconfitte, contro la Sampdoria tra il 1969 e il 2013 (serie arrivata a 18). L’Hellas Verona non vince da quattro gare di fila in Serie A (3N, 1P) e nella gestione Paolo Zanetti non è mai arrivato a cinque match consecutivi senza vittoria in campionato; l’ultima volta che è successo risale al periodo gennaio-febbraio 2024 (serie di sei: 3N, 3P). Dopo aver vinto la prima trasferta del 2025 (2-1 vs Monza), il Cagliari ha raccolto solo tre punti nelle successive sette gare esterne di Serie A (3N, 4P), segnando soltanto tre reti in questo parziale. L’Hellas Verona è reduce da due pareggi casalinghi di fila, nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta gli scaligeri hanno registrato tre pareggi interni consecutivi in una singola stagione di Serie A, nel maggio 2021 con Ivan Juric in panchina.