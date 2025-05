Un occhio al campionato, dove il Napoli è avanti di tre punti, e un altro alla Champions dove martedì l'Inter è attesa dal ritorno della semifinale con il Barcellona a San Siro. Inzaghi, squalificato, proverà a dosare le forze stravolgendo la squadra. Squalificato anche Calhanoglu mentre Lautaro è out per problemi muscolari. Nel Verona assenze pesanti in difesa per due titolari, Coppola e Ghilardi

SERIE A 35^GIORNATA LE PROBABILI FORMAZIONI