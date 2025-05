Sogno scudetto e salvezza si incrociano al Via del Mare fra Lecce e Napoli. I pugliesi, dopo il bel pareggio di Bergamo cercano un'altra impresa per tenere alle spalle Venezia ed Empoli. Torna dalla squalifica Krstovic. Nel Napoli Conte sceglie Raspadori da affiancare a Lukaku. In difesa, senza Buongiorno, Olivera giocherà da centrale e Spinazzola si sposta a sinistra nella linea inizialmente a quattro

SERIE A, 35^GIORNATA PROBABILI FORMAZIONI