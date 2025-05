Dove vedere Torino-Venezia

La partita Torino-Venezia che apre la 35^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 2 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita Torino-Venezia della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 2 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; a

I numeri di Torino e Venezia

Dopo aver vinto sei sfide di Serie A di fila tra il 1947 e il 1962, il Torino ha ottenuto solamente due successi nelle successive 10 partite contro il Venezia nella competizione (6N, 2P). Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte contro il Torino in Serie A, una nel 2001 e una nel 2022, dopo che nelle precedenti 10 aveva ottenuto un solo successo (2N, 7P). Il Torino ha perso due delle ultime tre partite di campionato, senza segnare; sono tante sconfitte quante nelle precedenti 17 gare di Serie A (5V, 10N) e tante gare a digiuno quante nelle precedenti 16. Il Torino è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A (4V, 4N) e in particolare ha vinto quattro delle ultime sei, tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne nella competizione (8N, 5P). Da inizio febbraio in avanti, il Venezia ha mancato l’appuntamento con il gol in sette gare su 12, inclusa la più recente (0-2 contro il Milan); nel periodo solo il Monza (otto) è rimasto a digiuno in più incontri dei lagunari.

L’ultima trasferta di Serie A vinta dal Venezia è stata proprio contro il Torino, il 12 febbraio 2022 (2-1 con gol di Brekalo, Haps e Crnigoj); da allora, i lagunari attendono il successo da 24 gare esterne, serie aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato.