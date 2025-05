Si apre la 35^ giornata di Serie A con Torino-Venezia. Gli ospiti passano subito in vantaggio con Zerbin, ma il gol è irregolare per fuorigioco precedente di Gytkjaer. La squadra di Di Francesco però è quella più pericolosa in campo e, dopo un'altra occasione per Zerbin, sblocca il match al 36' con Perez. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD