L’Inter non dovrà risarcire (con 30 milioni di euro) lo Sporting nella battaglia legale sul caso Joao Mario. Dopo una prima pronuncia della Fifa nel 2023, il club nerazzurro ha ottenuto lo stesso risultato al Tas di Losanna (il secondo grado). Ricordate cos’era successo? Nove anni fa (era il 2016) l’Inter spese 45 milioni per prendere il giocatore proprio dallo Sporting. Dopo anni di rendimento non all’attesa delle aspettative, il giocatore era stato prestato prima allo Sporting Lisbona. Poi, nel luglio 2021 era arrivato un accordo per la rescissione consensuale del suo contratto con l’Inter e la firma con il Benfica.