Sulla carta era la trasferta più insidiosa da qui alla fine, ma il Napoli l'ha portata a casa e vede sensibilmente avvicinarsi l'obiettivo scudetto. Gli azzurri passano 1-0 a Lecce, grazie alla punizione di Raspadori e al quarto clean sheet consecutivo, e ora mancano tre passi al traguardo. Un successo commentato così da Conte nel post-partita: "Una vittoria veramente importante - ha detto -. Non è la più importante, ma è importante. Temevo tantissimo questa partita per tante situazioni, anche perché il Lecce veniva da un pareggio acciuffato dall'Atalanta alla fine, purtroppo c'è stata anche questa disgrazia che è capitata a una persona che io conoscevo benissimo, così come conoscevo suo padre che è mancato da qualche anno. Era una situazione un po' particolare, sono vicino al Lecce perché vivere un dramma del genere non è semplice. Noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo venuti per vincerla, dovevamo continuare a mandare un segnale positivo a tutto l'ambiente e l'abbiamo fatto secondo me, interpretando un primo tempo di ottima fattura, poi l'importanza dei tre punti ci ha portati ad essere meno arrembanti rispetto al primo tempo. Questa è una tappa importante, non devo mentire. Siamo arrivati anche gestendo un'emergenza perché sta sembrando tutto normale, ma oggi ha giocato Olivera da centrale ed è la prima volta che lo fa con me. Doveva già farlo col Torino, poi il problema che ha avuto Raspadori ci ha fatto cambiare un po' le cose. Questa è una squadra che sta rispondendo con tutti gli effettivi, è una rosa di ragazzi per bene che hanno voglia di fare qualcosa di straordinario. C'è grande unità di intenti, questa è una squadra che è cresciuta in maniera incredibile rispetto all'esordio fatto col Modena, alla prima di Coppa Italia, dove siamo passati ai rigori. Dopo ne abbiamo fatti di passi importanti. Arrabbiato alla fine? Sono andato via per scaricare la tensione, nello spogliatoio ho ringraziato i ragazzi".