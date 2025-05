Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, l’allenatore del club brianzolo (ultimo in classifica) spiega: "Se vinciamo domani sono contento perché evitiamo di retrocedere davanti al nostro pubblico. Però voglio davvero evitare di farlo come peggior squadra con meno punti. Quando sono arrivato sapevo che si sarebbe ridimensionata la squadra, non pensavo però così". E ha aggiunto: "C’è un momento in cui tutti vogliono andare in un posto: la morte di Silvio Berlusconi ha invertito la marcia, mandando da su a giù"

"Quando sono arrivato a Monza sapevo che si sarebbe ridimensionata la squadra, non pensavo sinceramente di trovarmi in una situazione del genere". Alessandro Nesta parla alla vigilia della sfida casalinga contro l’Atalanta in una stagione da cancellare (il Monza è ultimo a 15 punti in classifica e la retrocessione è ormai a un passo). "Non è come o perché si retrocede, l'obiettivo adesso è non fare il record negativo di punti in Serie A. Se vinciamo domani sono contento perché evitiamo il problema di retrocedere davanti al nostro pubblico. Però voglio davvero evitare, in ogni modo, di retrocedere come peggior squadra con meno punti. C'è un momento in cui tutti vogliono andare in un posto: la morte di Silvio Berlusconi ha invertito la freccia, mandando da su a giù. Il Monza è un club forte dal punto di vista economico, che non fa mancare niente a nessuno".