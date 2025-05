Lo scorso 30 aprile Gian Piero Gasperini è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2023/2024 da Inside. Prima di ritirare il premio, ha parlato a Sky Sport, sottolineando quanto sia importante che la squadra ritrovi la concentrazione in vista delle ultime partite di Campionato, fondamentali per la qualificazione in Champions League. "Abbiamo bleffato sullo scudetto per darci una spinta. Qualificazione Champions? Mancano quattro giornate alla fine e abbiamo margine, ma dietro di noi c'è il fior fiore del calcio italiano. Tutti ambiscono a questo traguardo". Sul futuro ha ribadito: "Non ho mai detto che vado via, ma ho sempre detto un’altra cosa, cioè che non avrei rinnovato…"