Nel posticipo del lunedì di Serie A il Genoa di Vieira, aritmeticamente salvo, ospita un Milan che spera di conquistare un posto in Europa. Due ballottaggi sulla trequarti per i rossoblù, mentre Conceiçao dovrebbe riproporre la formazione titolare che si è vista nelle ultime 4 partite. L'unico dubbio al momento sembra legato alle condizioni di Jovic. Verrà valutato domani mattina: se starà bene giocherà lui, se non starà bene giocherà Gimenez