Quanto è mancato Charles De Ketelaere all'Atalanta

Il belga ritrova la rete (anzi due) in Serie A per la prima volta dopo oltre quattro mesi, condannando il Monza alla retrocessione. L'ex Milan è stato il metronomo della squadra di Gasperini, calata di rendimento proprio quando De Ketelaere non riusciva più né a segnare né a fornire assist per i compagni. Un 'recupero' prezioso in vista delle ultime giornate, con una Champions (sarebbe la quinta dell'era Gasp) ancora da conquistare