Nessuna rivoluzione in vista per il Milan, con due soli dubbi per Conceicao: in difesa è ballottaggio tra Gabbia e Thiaw, mentre in avanti tra Gimenez e Jovic, con il messicano apparentemente in vantaggio. Squalificato Leao, ci sarà Joao Felix al suo posto con Pulisic. Italiano potrebbe optare per qualche staffetta in tutti i reparti anche in chiave finale di Coppa Italia. La partita in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio