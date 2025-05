Il sabato di campionato si chiude con la sfida salvezza tra Empoli e Parma. D'Aversa non avrà lo squalificato Colombo in attacco: favorito Esposito al suo posto, mentre a centrocampo torneranno Grassi e Henderson. Chivu è pronto a confermare in avanti la coppia Bonny-Pellegrino. Il match sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW