Finisce 1-1 allo stadio Olimpico tra Lazio e Juve. Per la squadra di Tudor in gol Kolo Muani: bene il francese, l'MVP è Di Gregorio. Male Kalulu, espulso nel secondo tempo. Sotto la sufficienza anche Nico Gonzalez e Savona. Per la Lazio il migliore è Vecino, autore del gol del pareggio, bene anche Castellanos e Gila. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Davide Polizzi

LAZIO-JUVENTUS 1-1, LA CRONACA