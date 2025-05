Con Napoli e Inter già aritmeticamente certe della qualificazione in Champions, restano ancora cinque posti a disposizione per le prossime coppe europee. Il Milan batte il Bologna ed è ancora in corsa per Europa League e Conference League (aritmeticamente lo sarebbe anche per la Champions, ma si dovrebbe verificare una combinazione piuttosto improbabile); ma attenzione anche agli scenari legati alla Coppa Italia, con la finale proprio tra Bologna e Milan (e chi vince potrebbe conquistare coppa e qualificazione in Europa League "liberando" o meno un posto per la settima in classifica). La lotta, ad oggi, coinvolge sette club, dal 3° posto dell'Atalanta (a 68 punti) al 9° della Fiorentina. Qui il calendario e l'analisi giornata per giornata da qui a fine stagione