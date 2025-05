Inzaghi: "Forse non saremo i più forti, ma..."

Nerazzurri dall'ampio turnover ma vittoriosi dopo aver raggiunto la finale di Champions. Ne ha parlato Simone Inzaghi: "Lo scudetto non dipende più da noi, possiamo solo fare partite serie come oggi. Il 3-4-3 con Zalewski? Nicola ha qualità e sta facendo bene. Anche Josep Martinez è pronto per l'Inter". Sugli assenti: "Difficile avere Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard per la Lazio". E sulla Champions: "Forse non saremo i più forti, ma con questo cuore..."

Ancora una vittoria, meno scintillante rispetto al clamoroso 4-3 contro il Barcellona, ma fondamentale per restare in corsa verso lo scudetto. L'Inter fa il suo dovere sotto il diluvio di Torino: vince 2-0 con un ampio turnover (9 cambi rispetto a San Siro) e mette pressione al Napoli impegnato contro il Genoa. Non può che essere soddisfatto Simone Inzaghi, che ha parlato anche della corsa al titolo: "Non è più nelle nostre mani, dobbiamo cercare di fare partite serie come stasera. Il Torino non perdeva da 9 partite in casa, serviva un’Inter tosta e determinata. Così è stato. Il 3-4-3 con Zalewski? Nicola Sta facendo molto bene, si è calato bene. Ha qualità e nasce in quel ruolo, poi è diventato un quinto di centrocampo. Ci mancavano giocatori in mezzo al campo come Calha e Barella, poi entrati nella ripresa. E c’era questa possibilità che Zalewski giocasse con Correa dietro a Taremi. Fino al diluvio abbiamo giocato molto bene, gara lucida e bravi i ragazzi". Sulla gestione delle forze da qui alla finale di Champions: "Sicuramente avremo qualche giorno libero, i ragazzi devono riposarsi dopo il tour de force. Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard non penso di poterli recuperare nemmeno per la prossima, vedremo a Como. Mancano 20 giorni, dobbiamo fare ancora due ottime gare e cercare di allenarci in serenità come sempre. Ansia e aspettative non portano nulla".