Dove vedere Torino-Inter

I numeri di Torino e Inter

Dopo cinque risultati utili di fila (2V, 3N), il Torino ha perso 10 delle ultime 11 partite (1N) giocate contro l’Inter in Serie A, con un punteggio complessivo di 24-7; nel periodo (dal 2019/20), quella nerazzurra è la squadra contro cui i granata hanno subito più sconfitte nel torneo (10 appunto, almeno due in più che contro qualsiasi altra avversaria). L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di Serie A contro il Torino, collezionando quattro ‘clean sheet’ nel parziale; soltanto una volta i nerazzurri hanno infilato più successi consecutivi contro i granata nella competizione: sette, tra settembre 2002 e settembre 2008. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Torino ha perso ben 14 dei 20 incroci casalinghi (2V, 4N) contro l’Inter in Serie A; i granata ne avevano persi solo 17 in tutti i 60 precedenti confronti interni (23V, 20N) contro i nerazzurri nel massimo torneo. Il Torino è una delle quattro squadre di questo torneo, con Bologna, Roma e Napoli, a non avere ancora perso in casa nel 2025; i granata, infatti, sono imbattuti da nove match interni (4V, 5N) e non arrivano ad almeno 10 di fila in Serie A da aprile-novembre 1995, sotto la gestione di Nedo Sonetti. Tra le squadre che occupano le prime 10 posizioni in classifica, l’Inter è solo una delle due, assieme alla Lazio, a non avere ancora collezionato due ‘clean sheet’ di fila nel 2025; l’ultima volta, in generale, risale a dicembre 2024-gennaio 2025 (quattro in quel caso, tre dei quali nello scorso anno solare). Dopo otto successi consecutivi in trasferta, l’Inter ha vinto soltanto una delle ultime sette gare esterne (3N, 3P) di Serie A: quella per 2-0 sul campo dell’Atalanta a marzo; nel periodo (da febbraio), solo la Fiorentina ha fatto peggio (quattro punti) lontano da casa tra le squadre che si trovano nella prima parte del tabellone.