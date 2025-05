L'allenatore dell'Atalanta è entusiasta per aver centrato la quinta qualificazione alla Champions negli ultimi sette anni: "Ha un grande valore, rientrare in Europa non è mai facile, poi guardate a chi siamo davanti. Abbiamo anche provato a fare di più pensando allo Scudetto, abbiamo centrato il secondo obiettivo. La qualificazione più bella? Questa"

È felicissimo Gian Piero Gasperini che festeggia la qualificazione della sua Atalanta alla Champions League per la quinta volta negli ultimi sette anni dopo il successo sulla Roma: "Ha un grande valore, io ho provato anche a cercare di fare di più pensando allo Scudetto, abbiamo centrato il secondo traguardo (ride, ndr). Sono molto contento, per i giocatori, per l'ambiente - spiega - I tifosi avranno ancora un'occasione di andare in giro, mi raccomando di rinnovare il passaporto". E il gol della Champions è arrivato da Sulemana, poco spazio in stagione ma una rete pesantissima: "Merito sicuramente di Ranieri, è un ragazzo di un rispetto incredibile - dice ancora - L'ho utilizzato pochissimo, ha un buon calcio, anche lo scorso anno a Cagliari aveva fatto qualche gol. È un giocatore che può essere utile, lui è stato chiuso da De Roon e Pasalic, non hanno mai mollato un colpo".