Ore decisive per il passaggio di Gian Piero Gasperini alla Roma. L'allenatore ha incontrato questo giovedì proprietà e dirigenza giallorossa in un resord della famiglia Friedkin a Firenze (come testimoniato dalla foto esclusiva di Radio Manà Manà Sport Roma). In caso di suo addio l'Atalanta pensa a Thiago Motta o Stefano Pioli

