Ranieri: "Rigore? Il Var non doveva intervenire"

È un Claudio Ranieri visibilmente infastidito in conferenza stampa dopo l'episodio del rigore prima concesso e poi negato alla Roma per un intervento di Pasalic su Manu Koné: "C'è una regola, se l'arbitro dà rigore per un contatto con la parte bassa, il Var non può intervenire - dice - Non giudico se c'era o meno rigore, l'immagine si vede, Pasalic tocca il ginocchio di un mio giocatore. L'arbitro può anche non darlo, sto giudicando e chiedo a Rocchi, il Var può intervenire?". Ed ancora: "Non è stato un chiaro ed evidente errore, mi manda ai pazzi. Non potete cambiare le regole da un momento all'altro, o ha sbagliato chi l'ha richiamato, o hanno cambiato le regole. Sozza? Non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle. Cosa significa un tocco leggero? Siamo lì col bilancino? Il Var non doveva intervenire, cosa significa leggermente? Mandaci sul 2-1, poi magari ce ne fanno quattro".