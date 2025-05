Domani per la Lazio sarà un giorno speciale, e non solo perché sarà la vigilia del 25° anniversario della vittoria dell'ultimo scudetto vinto dai biancolesti il 14 maggio del 2000. L'ex presidente Sergio Cragnotti, 85 anni, tornerà al centro sportivo di Formello a 22 anni di distanza dall'ultima volta . Ad accoglierlo ci sarà il suo successore Claudio Lotito.

I numeri dell'era Cragnotti

Cragnotti era stato alla guida della Lazio dal 1992 al 2003 ricoprendo il ruolo di presidente in due periodi: nel biennio 1992-1994 e tra il 1998 e il 2003 (tra il 1994 e il 1998 a svolgere la carica presidenziale era stato Dino Zoff). Nella sua gestione la Lazio ha vinto 7 trofei: 1 Scudetto (1999-2000), 2 Coppe Italia (1998 e 2000), 2 Supercoppe Italiane (1998 e 2000), 1 Coppa delle Coppe (1998-1999), 1 Supercoppa Uefa (1999). Oltre ai successi ottenuti, nell'era Cragnotti la Lazio ha sfiorato altre vittorie: la Coppa Uefa 1997-1998, persa in finale contro l'Inter, e due secondi posti in Serie A (1994-1995 e 1998-1999). Nella gestione Cragnotti molti grandi giocatori hanno vestito la maglia biancoceleste: Alessandro Nesta, Pavel Nedved e Roberto Mancini per citarne alcuni.