Dove vedere Venezia-Fiorentina

La partita Venezia-Fiorentina della 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 12 maggio alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Fiorentina

Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina – quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte nel parziale – dopo che aveva subito otto ko nelle nove precedenti di campionato (1V). Il Venezia ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide di campionato contro la Fiorentina, compreso il match di andata (0-0): un ‘clean sheet’ in più rispetto a quelli collezionati dai lagunari in tutti i precedenti 23 incroci contro la Viola in Serie A. La Fiorentina è la squadra contro la quale il Venezia ha vinto più partite casalinghe in Serie A: otto sulle 13 totali (1N, 4P) comprese tutte le ultime quattro nella competizione. La Fiorentina ha perso sei delle ultime 10 trasferte (2V, 2N) di Serie A, tante quante nelle precedenti 19 gare esterne (8V, 5N); nel periodo (da metà dicembre), soltanto Empoli (sette) e Monza (10) hanno subito più ko nel torneo rispetto ai toscani. Tutte le quattro vittorie conquistate dal Venezia in Serie A sono arrivate al Penzo, l’ultima ad aprile contro il Monza; nel dettaglio, quella veneta è la squadra che ha raccolto in percentuale più punti in casa sul totale di classifica: il 65%, ovvero ben 17 sui 26 complessivi. La Fiorentina ha perso l’ultimo confronto di campionato contro la Roma senza trovare il gol e potrebbe subire due sconfitte di fila restando a secco di reti per la seconda volta in questo torneo, in entrambi i casi nel 2025 (la prima lo scorso febbraio).