Atalanta in Champions, De Roon canta l'inno. VIDEO

Per la quinta volta negli ultimi sette anni l'obiettivo è centrato. L'Atalanta è aritmeticamente qualificata alla Champions League e ce l'ha fatta con due turni di anticipo, grazie al successo casalingo per 2-1 sulla Roma firmato Sulemana, e dopo aver accarezzato per alcune settimane anche il sogno di ambire allo scudetto. Un traguardo straordinario, festeggiato sul campo davanti ai propri tifosi dai ragazzi di Gian Piero Gasperini. Ma qualcuno non si è limitato a quello, come Marten de Roon, che, in un video condiviso sui social, si è messo a cantare il celebre inno della Champions. "Sono così felice che sentiremo di nuovo questo bellissimo inno" ha scritto il centrocampista olandese, ricevendo non pochi ironici commenti sulle sue abilità canore. De Roon è all'Atalanta ormai dal 2017 (dopo la prima parentesi nella stagione 2015/16) e l'anno prossimo potrebbe diventare leader per presenze all-time con la maglia della Dea: attualmente è a 394, a -41 dall'attuale record-man Gianpaolo Bellini.