Introduzione

Il Giudice Sportivo ha fermato Pierre Kalulu per due giornate. Il difensore della Juventus salterà quindi gli ultimi due turni di campionato concludendo in anticipo la propria stagione. In totale però i bianconeri hanno ben tre squalificati in vista della sfida contro l'Udinese. La penultima di A è decisamente una giornata da record quanto a squalificati visto che mancheranno ben 16 calciatori per lo stesso motivo.



Guardando invece agli infortunati e ai recuperabili, fari puntati sulle prime due della classifica con il Napoli che ha perso Lobotka dopo pochi minuti contro il Genoa. Per il centrocampista il rischio è che lo stop non sia momentaneo. Siamo arrivati ad un punto infatti nel quale anche un riposo forzato di due settimane significa stagione finita. Per lo slovacco, problema alla caviglia che non pare di poco conto.



Simone Inzaghi guarda invece ai possibili recuperi senza però dimenticare che qualcuno va preservato in ottica finale di Champions. Gasperini ha sempre problemi in difesa: rientra Hien ma sono out Djimsiti e Toloi. A proposito di recuperi: Italiano aveva tenuto preventivamente a riposo alcuni dei suoi ma sono prontamente tornati in gruppo Ndoye, Holm e Odgaard.



Ecco la situazione squadra per squadre su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 37^ giornata di campionato