Introduzione

Lotta scudetto completamente riaperta dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa e il rischio spareggio resta un’eventualità da non scartare. Giornata molto “old school” quella che ci apprestiamo a vivere. Un solo anticipo e ben nove partite in contemporanea. A livello fantacalcio è ovviamente un bene visto che prima di consegnare la formazione avremo (almeno) le parole di tutti i tecnici che ci daranno il quadro generale quanto a recuperi, indisponibili e possibile turnover.



Di cambi ce ne saranno a prescindere visto che ci sono ben sedici squalificati. C’è chi, in questo senso, non se la passa bene avendo due o addirittura tre giocatori fermati dal Giudice Sportivo. Come cambieranno le scelte? Per rispondere a questa e altre domande non ci resta che chiedere alla squadra degli inviati di Sky Sport. Con tantissimi verdetti ancora in ballo a 180 minuti dal termine e incroci decisivi, non possiamo perderci per strada. La chat di aggiornamento è piena di notifiche: andiamo quindi a vedere quali sono le ultime sulle probabili formazioni della 37^ giornata di Serie A