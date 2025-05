Lúcio, incidente domestico: ricoverato con ustioni

Paura per l'ex Inter e Juve Lúcio, ricoverato in un ospedale di Brasilia, con ustioni provocate da un incidente domestico. La struttura sanitaria, come riporta Globoesporte, ha fatto sapere che è stabile e cosciente

Incidente domestico per Lúcio, 47 anni, ex difensore dell'Inter del Triplete. E' stato ricoverato venerdì in un ospedale privato di Brasilia dopo aver subito un incidente domestico che gli ha provocato delle ustioni. A riportare la notizia è Globoesporte: la struttura sanitaria non ha fornito dettagli sull'accaduto, ma ha fatto sapere che l'ex difensore è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e che è cosciente e stabile. Presto sarà trasferito in un altro ospedale privato. Di seguito il comunicato riportato sempre da Globoesporte: "L'ospedale di Brasilia comunica che Lucimar Ferreira, "Lúcio", ex difensore della nazionale brasiliana di calcio, è stato ricoverato giovedì (15) in ospedale per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni".