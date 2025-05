La partita Juventus-Udinese della 37^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Udinese

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di Serie A contro l’Udinese (1N, 2P), segnando una media di 2,3 gol a partita nel parziale. L’Udinese ha segnato soltanto un gol nei sei incontri più recenti contro la Juventus in campionato (con Lautaro Giannetti il 12 febbraio 2024), parziale nel quale i friulani hanno trovato cinque sconfitte (completa un successo, proprio nella gara in cui ha trovato la rete). L’Udinese è la squadra che la Juventus ha affrontato più volte in casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), senza mai pareggiare: in 28 precedenti nel parziale, 22 successi per i piemontesi e sei per i friulani. La Juventus ha vinto ben sette delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (1P), dopo che aveva collezionato soltanto due successi nelle nove precedenti (7N). L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta stagionale in ben cinque delle ultime sette annate di Serie A (2P) e più in generale ha trovato la rete in ciascuna delle 24 più recenti gare di questo tipo. La Juventus ha stabilito un nuovo record di pareggi in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 16; considerando tutta la storia della competizione ha impattato più volte solo nel 1955/56 (17, mentre anche nel 1965/66 si era fermata a quota 16). L’Udinese è la squadra che ha perso più gare (quattro) in questa Serie A dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio; dall’altro lato, la Juventus ha perso 23 punti da situazioni di vantaggio nel torneo in corso, meno solo rispetto a Venezia (30) e Como (24).