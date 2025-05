La Juventus sfrutta il turno casalingo, supera (anche se a fatica) l'Udinese grazie ai gol di Nico Gonzalez e Vlahovic e resta al quarto posto a 67 punti (uno in più della Roma). Poker di sucecssi interni per Tudor, Yildiz il migliore in campo. Le pagelle di federico Botti.

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY