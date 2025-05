Dove vedere Lecce-Torino

La partita Lecce-Torino della 37^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su S ky Sport Calcio e su NOW per seguire le tre partite Sky in contemporanea. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Aghemo. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Appuntamento dalle 19.30 con ‘Anteprima Sky Calcio Club’ con Fabio Caressa in studio con Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Dalle 20.40 alle 22.40 spazio a ‘Campo Aperto Domenica’ con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Luca Tommasini. Alle 22.40 da non perdere il ‘Club’ con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Faouzi Ghoulam.

I numeri di Lecce e Torino

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in Serie A (4V, 1N), solo contro Brescia (sei tra il 1967 e il 1970) e Vicenza (sette tra il 1942 e il 1955) ha registrato più clean sheet di fila nel torneo. I salentini potrebbero viceversa restare a secco di gol in sei match consecutivi contro una singola avversaria per la prima volta nella loro storia in Serie A. Dopo lo 0-0 del match d’andata dello scorso 15 settembre, Lecce e Torino potrebbero pareggiare in due sfide consecutive in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2001/02. Grande equilibrio nelle 10 partite al Via del Mare tra Lecce e Torino in Serie A: tre successi per parte e quattro pareggi; i granata hanno però vinto entrambe le ultime due trasferte contro i salentini nel torneo senza subire gol. Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella con la striscia aperta più lunga di match consecutivi senza vittoria (13 – 5N, 8P), il suo ultimo successo nel torneo risale allo scorso 31 gennaio contro il Parma (3-1 in trasferta). Solo una volta nella loro storia i salentini hanno registrato una serie più lunga di gare di fila senza successi nel massimo campionato: 16 tra novembre 1997 e marzo 1998. Il Torino ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato (3N, 3P): 2-0 contro l’Udinese lo scorso 23 aprile. In più, dopo la sconfitta contro l’Inter, i granata potrebbero perdere almeno due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre scorso (tre in quel caso, contro Roma, Fiorentina e Juventus). Solo il Montpellier (23) ha segnato meno gol del Lecce (25, al pari del Southampton) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; i salentini hanno anche il dato più basso sia nella percentuale realizzativa (5,8%) che nella % di tiri in porta (36%) in questa stagione di Serie A.