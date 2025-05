Quanti incroci in fondo alla classifica. Il Venezia prova a risucchiare il Cagliari nella lotta, l'Empoli può rilanciarsi contro il Monza già retrocesso e il Lecce ospita il Torino per invertire il trend delle ultime settimane. Il Verona in casa col Como per cercare di festeggiare in anticipo. Da non dimenticare il Parma impegnato col Napoli. Tutti i match validi per la lotta salvezza live su Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 20.45

