Bologna: morto Capra, ultimo campione d'Italia '64

Pochi giorni dopo la grande gioia e la festa per la conquista della Coppa Italia nella finale dell'Olimpico contro il Milan -a 51 anni di distanza dall’ultimo trofeo- una notizia triste per il Bologna. È infatti morto domenica, all'età di 87 anni, Bruno Capra, l'ultimo dei titolari ancora in vita del Bologna scudettato del 1964. Il famoso 'Bologna Paradiso'. Laterale destro, Capra ha vestito la maglia rossoblù in 178 occasioni fra campionato e Coppe tra il 1955 e il 1965, realizzando due reti.