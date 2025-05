Milan, amichevole in Australia il 31 luglio

Il Milan volerà anche in Australia nel corso del tour estivo 2025. L'ufficialità è arrivata con un comunicato del club: "I rossoneri affronteranno il Perth Glory giovedì 31 luglio all'HBF Park, nell'ultima tappa della tournée estiva nella regione Asia-Pacifico"

Il Milan farà tappa a Perth, in Australia, nel corso del tour estivo 2025. I rossoneri affronteranno il Perth Glory giovedì 31 luglio all'HBF Park, nell'ultima tappa della tournée estiva nella regione Asia-Pacifico, che prevede anche le sfide contro l'Arsenal a Singapore (23 luglio) e il Liverpool a Hong Kong (26 luglio). La partita vedrà il Milan scendere in campo contro il Perth Glory, uno dei club più rinomati in Australia. Quello a Perth sarà un ritorno dopo la tappa del 2024, che ha visto il club rossonero sfidare la Roma all'Optus Stadium davanti a oltre 56.000 spettatori.