Introduzione

Ultimo 90 minuti di Serie A senza un po' di protagonisti tra campo e... panchina! Andiamo però con ordine: la doppia sfida che assegnerà lo Scudetto (o che sancirà eventualmente lo spareggio) potrebbe ritrovare un paio di protagonisti. L'Inter lavora per ritrovare Lautaro Martinez in vista della finale di Champions ed è possibile che l'argentino faccia una sorta di "tagliando" contro il Como. Conte confida invece nel recupero di Lobotka.



Attenzione agli acciaccati e a qualche altro giocatore un po' "particolare". Alcune squadre non hanno più un obiettivo concreto e quindi è possibile che non rischino gente che, ad oggi, è in dubbio. A loro possiamo aggiungere anche quei prestiti da altre squadre che vorrebbero evitare di tornare alla base con un problema fisico. Ben 5 allenatori non saranno sulle rispettive panchine per l'ultimo turno: tra loro ci sono anche i due in lotta per il titolo. Miranda del Bologna è il primo giocatore certo a saltare la prima giornata della prossima stagione, indipendentemente dal suo futuro. Il difensore è uno dei 7 "nuovi" giocatori fermati dal Giudice Sportivo



Ecco la situazione squadra per squadre su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 38^ giornata di campionato