500 mila persone in coda a fronte di una capienza massima di 55.00 posti, perché a Napoli tutti vogliono essere al Maradona per l'ultima stagionale contro il Cagliari. L'attesa cresce di giorno in giorno, per una partita fondamentale che potrebbe consegnare ai partenopei il quarto scudetto della propria storia. Nessuno vuole mancare, e non appena la Lega Calcio ha ufficializzato che la gara si sarebbe giocata venerdì (contemporaneamente al match dell'Inter), è partita la corsa ai biglietti disponibili, con una richiesta tanto alta da riuscire a riempiere, virtualmente, quasi 10 Maradona. Dopo questi numeri incredibili, oggi, martedì 20 maggio, al via la fase 2 dalle 14.00, ovvero la vendita libera, sia online in modalità Passbook, con biglietto sul wallet dello smartphone, che nei punti vendita (in formato cartaceo), sempre fino a esaurimento posti. Quanto agli ospiti, per i quali sono stati riservati circa 3.000 posti, vendita momentaneamente sospesa in attesa delle decisioni delle autorità competenti.