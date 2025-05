"Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello e sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere". Parole di fiducia da parte di Alessandro Buongiorno, nell'intervista concessa a Radio CRC in attesa dell'ultimo match di campionato. La partita in casa contro il Cagliari, in programma venerdì 23 maggio, sarà decisiva per assegnare lo scudetto: "Adesso abbiamo l'ultima partita e non bisogna sbagliare. Dobbiamo avere voglia di fare e di dare tutto per riuscire a conquistare 'questa cosa' (la parola scudetto non viene pronunciata per scaramanzia, ndr). Non dobbiamo dare spazio a emozioni negative che ci possono frenare, ma pensare sempre positivo". E ancora: "Nessuno si sarebbe aspettato questi risultati. Dentro di noi, però, sapevamo che c'era qualcosa fin dall'inizio, perché abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a creare un grande spirito di gruppo. Questa secondo me è la base per ottenere i risultati. Io mi sento cresciuto e migliorato. Il mio bilancio di questa stagione è sicuramente positivo. Ora la forza del gruppo sarà importantissima in quest'ultima partita in cui dobbiamo restare tutti uniti. È da questo che si parte per ottenere grandi risultati. Noi arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere".

