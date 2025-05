Sono stati designati gli arbitri per l'ultima giornata di campionato, decisiva per l'assegnazione dello scudetto ma anche per la corsa all'Europa e per la lotta salvezza. La Penna arbitra Napoli-Cagliari; Como-Inter a Massa

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di campionato, con programma spalmato da venerdì a domenica e che vedrà in campo Napoli e Inter (venerdì sera) contendersi a distanza lo scudetto e sei gare in contemporanea domenica sera con i club in lotta per una qualificazione europea e per la salvezza. Ecco gli arbitri designati, a partire dalle gare scudetto:



NAPOLI-CAGLIARI (venerdì 23 maggio ore 20:45)

Arbitro La Penna

assistenti Giallatini e Colarossi

quarto ufficiale Marchetti

VAR Paterna, AVAR Abisso

COMO-INTER (venerdì 23 maggio ore 20:45)