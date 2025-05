Vince il suo secondo scudetto, eppure resta nel limbo. Nessuna statuetta da mercato per lui, anzi sempre dubbi e perplessità – con grande forzatura – sulle sue prestazioni. Eppure è il portiere meno battuto del campionato. Eppure il suo campionato non può essere giudicato insoddisfacente. Qualche errore c’è stato, ci mancherebbe, ma quale portiere ne è esente? Il problema semmai riguarda la personalità, la fisicità contenuta, l’esuberanza compressa. Meret parla con voce composta e atteggiamento umile, non sbraita in campo, non esulta sguaiatamente alla prima buona parata, ma tecnicamente ha pochi rivali. Il fatto è che gli si addossano anche le colpe che non ha. E quando la sua responsabilità su un gol è parziale rispetto a quella di altri compagni, il popolo se la prende con lui. Come per i due gol segnati dal Genoa al Maradona; come per il pasticcio di Como, dove lui attende il pallone fuori dai pali, come da regola, mentre Rrahmani glielo spedisce dentro. Potrebbe farsi sentire di più all’interno della sua area, potrebbe urlare ordini ai suoi compagni. Ma la compostezza non può essere il peggiore dei mali

INCOMPRESO