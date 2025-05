Introduzione

E’ l’ultimo atto di una stagione che deciderà quasi tutto negli ultimi 90 minuti. Si parte con la battaglia per il titolo e da quel doppio pareggio di settimana scorsa che ha incredibilmente lasciato tutto com’era: Napoli con un punticino di vantaggio sull’Inter, fermo restando la possibilità di giocarsi anche lo spareggio. A proposito di spareggio, non è da escludere che anche in fondo alla classifica ci possa essere una partita “extra” per decidere l’ultima retrocessione. Insomma, avete capito: pochissime gare dell’ultimo turno sono tranquille perché anche per la zona Champions c’è da lottare fino all’ultimo



Popolo di fantallenatori: siamo arrivati all’ultima chiamata per la mitica squadra degli inviati di Sky Sport! Per tutta la stagione hanno tenuto le orecchie ben tese, riportando cambi di formazione e notizie abbastanza clamorose. Anche per questo weekend, il nostro team vuole essere punto di riferimento per tifosi e manager fantacalcistici ancora impegnati nel giochino che tanto ci appassiona. Il fatto che ci siano ancora tanti verdetti in ballo, ha come “vantaggio” quello di non dover ipotizzare XI titolari da pre vacanza estiva con tante seconde linee e qualche nome nuovo. Ecco quindi l’ultima fotografia dai 20 ritiri quanto a probabili formazioni per la 38^ e ultima giornata di Serie A