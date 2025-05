Si gioca domenica alle 20.45, trasferta che Ranieri dovrebbe affrontare inizialmente senza Dovbyk: ecco la coppia Soulé-Shomurodov. Conferme in difesa e in regia con Paredes titolare, c'è Saelemaekers a destra. Vanoli rilancia Elmas con Vlasic e Lazaro alle spalle di Adams. Si va verso la stessa difesa schierata a Lecce a causa delle condizioni di Coco non al meglio

