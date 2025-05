Dove vedere Empoli-Hellas Verona

La partita Empoli-Hellas Verona della 38^ giornata di Serie A, si gioca domenica 25 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Calcio per seguire le partite Sky in contemporanea

I numeri di Empoli e Hellas Verona

15 precedenti tra Empoli ed Hellas Verona in Serie A: sei vittorie a cinque in favore degli scaligeri, quattro pareggi completano il bilancio. L’Empoli ha vinto la gara di andata contro l’Hellas Verona (4-1 l’8 dicembre 2024) e in Serie A solo una volta ha vinto due partite di fila contro gli scaligeri: nella stagione 2015/16 sotto la guida di Giampaolo. Dopo aver registrato tre pareggi e tre sconfitte nelle prime sei trasferte contro l’Empoli in Serie A, l’Hellas Verona ha vinto la più recente: 1-0 il 19 agosto 2023, con una rete di Federico Bonazzoli. Il punteggio più frequente nelle sfide in Serie A tra Empoli e Hellas Verona è l’1-0 in favore dei toscani; sono infatti quattro le partite terminate con questo punteggio, la più recente il 20 aprile 2016. L’Empoli sarà salvo nell’ultima giornata se batte l’Hellas Verona e una tra Lecce e Parma non ottiene la vittoria; in caso di pareggio, i toscani otterrebbero con certezza la salvezza solo se il Lecce perdesse contro la Lazio e il Venezia non vincesse contro la Juventus. All’Hellas Verona basterà non perdere per essere certo della permanenza in Serie A, evento che si verificherebbe anche, a prescindere dal risultato dei veneti, se il Lecce non vince contro la Lazio; in caso di sconfitta dei veneti e contestuale successo dei pugliesi, l’Hellas eviterebbe lo spareggio solo se il Parma perdesse contro l’Atalanta.