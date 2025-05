Dove vedere Udinese-Fiorentina

La partita Udinese-Fiorentina della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 4, disponibile al numero 217 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Fiorentina

45 successi per la Fiorentina in 97 precedenti contro l’Udinese in Serie A, con 24 vittorie per i bianconeri e 28 pareggi a completare il bilancio. Dopo aver ottenuto il successo nella gara di andata (2-1, lo scorso 23 dicembre), l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Fiorentina per la terza volta in Serie A, dopo esserci riuscito nel 2007/08 con Marino e nel 1996/97 con Zaccheroni. L’Udinese ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 17 sfide contro i viola nella competizione (4N, 10P). Il 2-2 è il punteggio più frequente nelle sfide in Serie A tra Fiorentina e Udinese; sono infatti 10 le partite terminate con questo punteggio, inclusa proprio la gara di ritorno dello scorso campionato del 14 gennaio 2024, con reti di Beltrán e M’Bala Nzola per i viola e Lovric e Thauvin per i bianconeri. Udinese e Fiorentina si sono già incontrati nella 38^ giornata di Serie A, proprio in casa dei bianconeri: pareggio per 2-2, il 17 giugno 1951. Nelle ultime sette sfide casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, l’Udinese ha alternato una partita senza reti (quattro volte) a una con un gol; per i viola è lo stesso numero di clean sheet esterni ottenuti nelle precedenti 31 gare in casa dei bianconeri. La Fiorentina ha attualmente 62 punti e nelle sette occasioni in cui ha superato questa quota a fine stagione in Serie A dal 2006/07 in avanti si è sempre qualificata per le coppe europee.