Dove vedere Venezia-Juventus

I numeri di Venezia e Juventus

Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide contro la Juventus in Serie A (1V, 5N), il Venezia ha subito 16 sconfitte nelle successive 20 (1V, 3N); solo il Milan ha battuto più volte i lagunari (18) rispetto alla squadra bianconera (17) nel torneo. La Juventus ha perso soltanto due delle 27 partite (17V, 8N) giocate contro il Venezia in Serie A, entrambe proprio al Penzo: la prima, per 2-0, nel marzo 1942, e la seconda, per 3-0, nell’aprile 1962. Venezia e Juventus si sono affrontate altre due volte all’ultima giornata di un campionato di Serie A: nel 1961/62 (3-0 per i lagunari al Penzo) e nel 1998/99 (3-2 per i bianconeri al Delle Alpi). Il Venezia è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide (2N, 1P) di campionato contro la Juventus: tante quante nelle precedenti 17 (1V, 1N). Il Venezia ha perso nove delle ultime 10 partite (1V) giocate contro la Juventus nel girone di ritorno, dopo che era rimasto imbattuto in tutte le precedenti tre (1V, 2N). L’ultimo successo del Venezia in casa contro la Juventus in Serie A risale ad aprile 1962; da allora quattro successi bianconeri e due pareggi, incluso quello nella sfida più recente, del dicembre 2021, con le due squadre che non pareggiano due gare consecutive in Veneto dal 1940. Il Venezia ha subito 21 gol nelle 13 gare interne contro la Juventus. Il Venezia è penultimo in classifica con 29 punti; i lagunari si salvano se vincono contro la Juventus e al contempo Lecce ed Empoli perdono. La Juventus sarebbe certa di conquistare l’ultimo posto disponibile in Champions League in caso di vittoria contro il Venezia; in caso di pareggio contro i lagunari e mancato successo della Roma e nel caso in cui perda contro i veneti con al massimo due gol di scarto, ma la Roma non vada oltre il pareggio e la Lazio non vinca.