Tudor punta dall'inizio su Kolo Muani (preferito a Vlahovic) con Conceiçao e Yildiz a sostegno. Tornano dalla squalifica Thuram e Savona, che completa la difesa con Kelly e Alberto Costa. Di Francesco sceglie la coppia Yeboah-Fila, rilancia Doumbia in mezzo e risolve l'assenza dello squalificato Idzes: gioca Sverko con Schingtienne e Candé. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

