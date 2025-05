"Dobbiamo essere chiari in una cosa: il Milan è un club dove si chiede subito il risultato, devi vincere". Igli Tare getta così le basi per il futuro e lo fa nella sua prima intervista al canale ufficiale del club rossonero, dopo essere stato nominato il nuovo Direttore sportivo della società. "Sono arrivato con idee chiare e tanto entusiasmo, voglio trasmettere questa cosa a tutto l’ambiente milanista - spiega -, perché è fondamentale imparare dagli errori fatti. E ripartire con energia e voglia per far sì che il Milan torni quello che abbiamo visto nella sua storia. Voglio essere un punto di riferimento per la squadra e per lo staff tecnico e svolgere al meglio le mie mansioni che riguardano anche il mercato. L’appartenenza per me vuol dire tanto, i giocatori che devono venire a giocare nel Milan devono capire da subito che questa maglia ha un peso importante, questo stadio ha un peso importante. Se trasmettiamo questo ai giocatori abbiamo fatto un primo passo verso la vittoria. Ho avuto modo di parlare a lungo con Furlani e Ibra, ci siamo confrontati, penso di avere delle chiare e dobbiamo essere pronti per realizzarle. Le aspettative sono tante perché è stata una stagione lunghissima con tante delusioni”.