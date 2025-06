Per gli incontri in casa e in trasferta è prevista un'alternanza per le seguenti coppie di squadre: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, Fiorentina e Pisa. Ci saranno alcune eccezioni, dovute a eventi concomitanti o impedenti che non consentiranno l'alternanza. Nello specifico, a inizio stagione per Fiorentina e Pisa per consentire la conclusione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio San Siro, che ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio 2026