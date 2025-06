Milan-Como potrebbe essere giocata in Australia

Le Serie A potrebbe giocare una partita in Australia . La Lega Calcio ha ricevuto una richiesta per disputare una gara di campionato all'Optus Stadium di Perth . Un'opzione potrebbe essere il match della 24^ giornata tra Milan e Como , in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026 . Proprio quel fine settimana, precisamente il 6 febbraio, lo stadio San Siro ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, cosa che potrebbe rappresentare un'occasione per il "trasferimento" del match oltreoceano.

Sarebbe una prima assoluta nel calcio

Ancora non c'è nulla di certo o di deciso, ma qualora si dovesse andare avanti non si tratterebbe soltanto della prima volta per la Serie A, ma quello italiano sarebbe addirittura il primo campionato al mondo a giocare una partita all'estero. Qualora il "trasferimento" di una partita in Australia dovesse andare in porto, per ufficializzare il tutto servirebbe prima un cambio di regolamento da parte della FIFA che attualmente non consente questo tipo di iniziative da parte di un campionato nazionale.