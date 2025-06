Buffa Talks, doppio appuntamento con Antonio Conte

Appuntamento doppio con Federico Buffa Talks, Produzione Originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri. Il primo episodio con Antonio Conte venerdì 13 giugno, alle 21 su Sky Sport Uno, a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Disponibile on demand LO SCUDETTO DEL NAPOLI: SPECIALE

L’uomo chiamato Scudetto, Antonio Conte, è il protagonista della prossima puntata di Federico Buffa Talks, produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri. Dare tutto, chiedere tutto, il titolo del libro scritto da Conte con Mauro Berruto (ed. Mondadori) e punto di partenza di questa nuova storia di sport, rappresenta l’essenza del ruolo dell’allenatore per Conte, l’idea con cui si modella e si ispira un gruppo vincente. È anche grazie a questa filosofia che Antonio Conte si è affermato oggi come uno dei migliori allenatori della sua generazione, capace di vincere lo Scudetto con tre squadre differenti - cinque in tutto: tre con la Juventus, uno con l’Inter e l’ultimo con il Napoli - dopo aver vinto anche in Inghilterra, un titolo e una FA Cup con il Chelsea.

Buffa: "Se vuoi qualcosa, prima devi dare" Diventare un esempio vivente di abnegazione, per essere legittimato a chiedere, ha radici profonde, che affondano nell’educazione ricevuta da mamma Ada e da papà Cosimino: “Se vuoi qualcosa – spiega infatti Federico Buffa, parafrasando l’insegnamento di Conte senior – prima devi dare. È un imprinting fortissimo, che ti porterai dietro per sempre e che ti spingerà a essere esigente prima con te stesso e poi con gli altri”. Una volta chiusa la carriera da calciatore Conte si dedica a quella da allenatore, con la speranza di sedersi nel giro di pochi anni sulla panchina di una grande squadra. Cosa che accade nel maggio del 2011, quando Andrea Agnelli lo ingaggia come allenatore della Juventus. Conte racconta di una lunghissima chiacchierata con il presidente bianconero, durante la quale l’allenatore percepisce di non avere alcuna chance, in quel momento, di essere scelto per il futuro del club bianconero. Invece, l’esito di quel colloquio sarà diverso e inaspettato, e comincerà così un percorso costellato di successi.